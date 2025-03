Intanto a Cortina

Il direttore e la redazione dei quotidiani del gruppo NEM ( creato per acquisire dal gruppo GEDI diversi importanti quotidiani locali del Nordest) hanno protestato per l’esclusione di un proprio giornalista dai cantieri delle opere previste per le Olimpiadi invernali a Cortina, esclusione che attribuiscono ad alcuni articoli sgraditi alla società pubblica che gestisce i lavori. Dalla redazione si ritiene che le motivazioni addotte dalla società siano delle scuse risibili per occultare il fastidio rispetto al racconto del presunto “sabotaggio” di un cantiere.

“Soprattutto quando sono in gioco soldi dei cittadini e opere al servizio della collettività – e a maggior ragione per una vetrina globale come l’Olimpiade – compito di un giornale è vigilare passo passo sulla progressione dei lavori. È quello che facciamo dall’inizio del cammino olimpico, cercando informazioni, verificandole, chiedendo riscontro agli interessati. Può capitare di rilevare problemi, ritardi, discrepanze rispetto ai piani, ma il giornalismo serve esattamente a questo: a vigilare e a raccontare ciò che succede” .