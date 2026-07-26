Innovare nella tradizione

Forte del ricchissimo seguito che hanno avuto tutte le precedenti edizioni, per settembre il Post ha programmato una nuova serie delle sue “10 lezioni di giornalismo” online, in cui i giornalisti del Post raccontano le cose che hanno imparato dal loro lavoro, dai cambiamenti di questi decenni nel sistema dell’informazione allo sfruttamento dei social network, all’uso delle “intelligenze artificiali”, alla divulgazione scientifica, alla verifica delle fonti, e altro ancora.