Innocenti fino a sentenza definitiva

Anche il sito di news Messina in diretta ha introdotto in alcuni dei suoi articoli un promemoria per i lettori che cerca di attenuare la tendenza alla “presunzione di colpevolezza” promossa da gran parte dell’informazione italiana e accolta da gran parte dei lettori, in occasione di indagini, inchieste, accuse, arresti, ancora tutte da confermare. Ne avevamo già scritto qui.

“Tale informativa è fornita nell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, e nel rispetto dei diritti degli indagati, che, trovandosi nella fase preliminare delle indagini, sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva. Va sottolineato che il giudizio si svolgerà nel rispetto del contraddittorio e della difesa di fronte a un giudice imparziale, concludendosi anche, se del caso, con la dimostrazione dell’assenza di responsabilità per gli imputati”.