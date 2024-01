Il buon esempio

In coda a ogni articolo dedicato a indagini, accuse, arresti, i l sito di news della provincia di Viterbo Tusciaweb pubblica un testo di poche righe che ricorda ai lettori il principio della presunzione di innocenza:

«Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della Costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”».

L’idea è del direttore di Tusciaweb Carlo Galeotti, giornalista di 65 anni originario di Viterbo. Galeotti ha detto a Charlie che: «abbiamo introdotto questa pratica credo cinque anni fa, e siamo stati i primi in Italia. Lo facciamo per una questione di garantismo: all’inizio nella redazione c’è stata qualche resistenza, perché non era una consuetudine che esisteva in altri giornali, ma volevo ricordare ogni volta ai lettori quello che viene detto nella Costituzione, cioè che fino al terzo grado di giudizio si è innocenti. La mettiamo in ogni articolo in cui c’è qualche indagato con nome e cognome. I diritti di ciascun cittadino sono i diritti di tutti».

Galeotti ha fondato Tusciaweb nel 2003: «ho lavorato sempre in giornali popolari locali: sono diventato pubblicista in un piccolo settimanale gratuito chiamato Sottovoce che faceva soprattutto informazione politica, e giornalista professionista lavorando al Corriere di Viterbo. Poi per motivi personali mi spostai a Varese dove cominciai a interessarmi al web e dove, insieme ad altre persone, fondammo VareseNews, che esiste ancora oggi, è tra i principali giornali online locali d’Italia ed è diretto dal mio compagno di liceo Marco Giovannelli. Poi tornai di nuovo a Viterbo dove fondai Tusciaweb: arriviamo anche in parte dell’Umbria, a Roma, Civitavecchia, Grosseto. Aggiungiamo una cronaca nazionale e internazionale che non può competere ovviamente con quella, per esempio, di Repubblica, ma raccontiamo le notizie essenziali che potrebbero essere utili al lettore. Non siamo registrati ad Audiweb, ma i dati di Google Analytics dicono che raggiungiamo circa 100 mila visitatori unici giornalieri, e in un mese oltre 500 mila. Ci sosteniamo interamente attraverso la pubblicità di Google Adsense e quella che riusciamo a trovare noi, attraverso accordi con le aziende del territorio e nazionali. Il modo in cui abbiamo organizzato graficamente il sito in questi anni è diventato però un problema: vorremmo rinnovare il layout e renderlo responsive ma non riusciamo a trovare l’impaginazione giusta. Ci stiamo lavorando da un po’ di tempo ma è un grosso problema che mi sta sfibrando».

La redazione di Tusciaweb, oltre che dal direttore Galeotti, è composta da due giornalisti assunti, una persona per la parte amministrativa e una decina di collaboratori retribuiti. «Da diversi mesi stiamo anche cercando di sperimentare l’Intelligenza Artificiale: per esempio, prendiamo una delibera di un comune per farla riassumere dall’AI, poi l’articolo viene controllato da un nostro giornalista che decide se pubblicarlo».