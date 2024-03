Inchieste lontane

Il magazine Bloomberg Businessweek ha pubblicato giovedì un’inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori nell’allevamento delle vigogne in Perù impiegate per la produzione di tessuti per l’azienda italiana Loro Piana (di proprietà della multinazionale del lusso LVMH). L’inchiesta è stata ripresa da importanti testate giornalistiche internazionali che si occupano di moda come Fashionista e Business of Fashion (che ha LVMH tra i suoi investitori). Sui media italiani non è stata finora citata (sabato Repubblica ha pubblicato nelle sue pagine di promozione dei brand di moda un articolo sul “profondo legame che unisce Loro Piana al Giappone”).