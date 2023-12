E Businessweek non è più week

Era stato nel Novecento uno dei più importanti newsmagazine settimanali americani, dedicato soprattutto all’economia e alla finanza. Poi era andato in crisi come molti settimanali, subendo effetti maggiori anche dalla crisi finanziaria del 2008, ed era stato acquistato nel 2009 dal grande gruppo Bloomberg (la cui ricchezza si deve al lavoro di fornitura di servizi di informazione finanziaria: molto più di una grandissima e versatile “agenzia di stampa”), che aveva vivacizzato il giornale cambiandogli nome in Bloomberg Businessweek. Ma le difficoltà rimangono, e quindi l’azienda ha annunciato ai dipendenti che dalla fine del 2024 la rivista diventerà un mensile, probabilmente mantenendo lo stesso nome.