In un modo o nell’altro

Il Post ha messo in ordine e spiegato le nuove quote di contributi pubblici che sono state assegnate ai giornali che ne hanno fatto richiesta.

“Queste sono le prime quindici testate per contributo assegnato nella prima rata:

Dolomiten 3.088.498,01 euro

Famiglia Cristiana 3.000.000,00 euro

Avvenire 2.788.881,72 euro

Libero 2.703.559,99 euro

ItaliaOggi 2.031.266,98 euro

Il Quotidiano del Sud 1.848.080,44 euro

Gazzetta del Sud 1.743.166,34 euro

Il manifesto 1.569.621,95 euro

La Gazzetta del Mezzogiorno 1.521.715,17 euro

Corriere Romagna 1.109.178,49 euro

Cronacaqui.it (TorinoCronaca) 1.103.650,03 euro

Il Foglio 1.047.652,79 euro

Primorski dnevnik 833.334,04 euro

Editoriale Oggi (Ciociaria Oggi) 814.966,33 euro

Il Cittadino 712.049,40 euro”