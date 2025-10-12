In un modo o nell’altro

domenica 12 Ottobre 2025
Il Post ha messo in ordine e spiegato le nuove quote di contributi pubblici che sono state assegnate ai giornali che ne hanno fatto richiesta.
“Queste sono le prime quindici testate per contributo assegnato nella prima rata:
Dolomiten 3.088.498,01 euro
Famiglia Cristiana 3.000.000,00 euro
Avvenire 2.788.881,72 euro
Libero 2.703.559,99 euro
ItaliaOggi 2.031.266,98 euro
Il Quotidiano del Sud 1.848.080,44 euro
Gazzetta del Sud 1.743.166,34 euro
Il manifesto 1.569.621,95 euro
La Gazzetta del Mezzogiorno 1.521.715,17 euro
Corriere Romagna 1.109.178,49 euro
Cronacaqui.it (TorinoCronaca) 1.103.650,03 euro
Il Foglio 1.047.652,79 euro
Primorski dnevnik 833.334,04 euro
Editoriale Oggi (Ciociaria Oggi) 814.966,33 euro
Il Cittadino 712.049,40 euro”
Charlie è la newsletter del Post sui giornali e sull'informazione, puoi riceverla gratuitamente ogni domenica mattina iscrivendoti qui.