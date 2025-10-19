In cagnesco al Tirreno

Sono continuate le tensioni tra la redazione e l’azienda al Tirreno di Livorno, questa settimana: la redazione ha scioperato per un secondo giorno anche lunedì, come aveva minacciato in assenza di risposte soddisfacenti da parte dell’editore. Nel frattempo il consiglio comunale di Pisa si è ufficialmente detto solidale con la redazione (il Tirreno è il maggiore quotidiano cartaceo di tutta la Toscana costiera, con redazioni in diverse città).