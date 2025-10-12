Al Tirreno altri litigi

Il quotidiano livornese Il Tirreno ha deciso sabato uno sciopero immediato, che impedirà l’uscita del giornale oggi, giornata di elezioni regionali in Toscana. Le ragioni dello sciopero, spiega un comunicato, riguardano “la contestazione disciplinare a un componente del Comitato di redazione, per una situazione che lo vedeva impegnato nelle sue prerogative sindacali. Provvedimento gravissimo e del tutto ingiustificato”. La redazione del Tirreno è da alcuni anni protagonista di una successione di scontri con la società che nel 2020 ha comprato il giornale, SAE. La redazione farà uscire il Tirreno lunedì, ma minaccia di tornare a scioperare quel giorno se le sue richieste non verranno accettate.

“L’assemblea dei redattori de “Il Tirreno”, all’unanimità (con 46 voti su 46), ha approvato una seconda giornata di sciopero per lunedì 13 ottobre revocabile solo nel caso in cui l’azienda revochi il provvedimento disciplinare emesso a carico del componente del Cdr entro la mezzanotte di domenica 12 ottobre. Sono richieste inoltre: 1) la pubblicazione del presente comunicato sul sito web de Il Tirreno fin da subito; 2) la pubblicazione del presente comunicato sul quotidiano in edicola lunedì 13 ottobre. L’Assemblea si è inoltre espressa a favore dell’indizione di uno stato di agitazione, del blocco degli straordinari e dello stop alla produzione degli inserti. Le giornaliste e i giornalisti del Tirreno sono fortemente preoccupate e preoccupati non solo per il provvedimento disciplinare minacciato, ma anche per le prospettive di nuovi e pesanti tagli e per una possibile riorganizzazione che potrebbe avere gravi conseguenze per la tenuta del giornale a fronte di mancati investimenti e di un piano di rilancio. Tutto questo in un quadro di delegittimazione della rappresentanza sindacale​”.

Nella sua risposta SAE ha negato che i provvedimenti contro il giornalista in questione abbiano a che fare con ritorsioni verso le sue attività sindacali.