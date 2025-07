Il Washington Post cambia Opinioni

Si è presentato alla redazione del Washington Post il nuovo direttore della sezione delle Opinioni, preceduto da estese complicazioni e curiosità. L’editore Jeff Bezos aveva annunciato una discussa revisione della sezione che a molti era sembrata soprattutto un ennesimo intervento per attenuare le posizioni “liberal” del giornale, e avere maggiori indulgenze verso i lettori Repubblicani e verso l’amministrazione Trump. Il direttore precedente si era dimesso, e l’editore ne ha scelto uno nuovo – Adam O’Neal – di modesta fama e pochi precedenti, generando preoccupazioni nella redazione sulla sua scarsa esperienza e sulla sua adesione ai temuti ripensamenti della “linea”.

La mail mandata da O’Neal alla redazione cita indirizzi generici, ma ripete una formula minacciosa che l’azienda aveva già promosso la settimana prima. In sintesi, “chi non ci sta, meglio che se ne vada”.