Il sito del Mattino è andato molto bene

Il Mattino, quotidiano con sede a Napoli, ha aumentato di molto i visitatori al proprio sito: a novembre 2023 sono stati 825mila, quasi il doppio rispetto a un anno prima (416mila) e in crescita anche rispetto al mese precedente (erano stati 537mila). Il caposervizio e responsabile della redazione internet del Mattino dal 2017 è Alessio Fanuzzi, che ha detto a Charlie che la crescita dei visitatori «molto spesso non riusciamo a spiegarcela. Noi proviamo a lavorare sempre nello stesso modo, qualche volta riusciamo meglio qualche volta peggio, però l’impostazione del lavoro è sempre la stessa. Magari in un anno possiamo apportare migliorie ma non di mese in mese, quindi la crescita è complessa da spiegare, anche perché è un’altalena. Per esempio, dopo la crescita di novembre, a dicembre sappiamo già di aver perso un po’ di traffico, ma a gennaio siamo partiti ancora meglio di novembre. Questo è un mese tradizionalmente positivo per il Mattino perché la notte di capodanno a Napoli è sempre molto movimentata (quest’anno purtroppo c’è stato anche un morto). Noi abbiamo raccontato la notte in tempo reale, compresi i fatti di cronaca più grossi, ed è un lavoro che in genere premia: tra il 3 e il 4 gennaio siamo stati il quinto sito di news italiano perché la notizia di cronaca è quella che più interessa al nostro lettore abituale. Siamo un sito nazionale ma con un fortissimo radicamento sul territorio campano, e novembre non ha avuto grosse notizie o fatti di cronaca che incidono sul risultato del mese. Abbiamo fatto grandi risultati andando a raccontare anche cose che arrivavano da fuori Italia, riprendendo storie particolari da Reddit o dal Daily Mail, traducendole e riportandole sul sito. Per esempio, la notizia “ Suocera gelosa installa una telecamera nella stanza della nuora e del figlio e condivide il video: tradita dai commenti dei vicini di casa ” è stata tradotta e riportata e ha raggiunto un milione e mezzo di visitatori unici; la notizia “ Farmaci per il raffreddore, allarme in Francia: «Rischio ictus e infarti». Ecco quali sono ” è stata vista da quasi 2 milioni di visitatori unici».

«La crescita di novembre poi può essere dovuta anche al fatto che stiamo raccogliendo i frutti di un percorso iniziato un po’ di tempo fa nel cercare di sviluppare in maniera diversa le notizie e lavorare più in chiave Seo: la redazione digitale però è sempre la stessa, non ci sono stati nuovi investimenti. Un fattore su cui abbiamo scarso controllo invece è Google Discover, che può fare la differenza per la crescita dei visitatori, mentre novembre è stato un mese buono per le AMP». AMP è un sistema che carica più velocemente versioni più “leggere” delle pagine web sugli smartphone, sviluppato da Google.