Il panino giusto

Il quotidiano pugliese L’Edicola è entrato nella classifica delle diffusioni ADS di dicembre con una variazione del +141% rispetto al mese precedente (e un anno prima non esisteva). L’Edicola è un giornale locale di Puglia e Basilicata di proprietà dell’editore Ledi che da giugno ha cambiato nome (era nata nel 2021 e allora si chiamava l’ Edicola del Sud) e strategie editoriali per provare a diventare un quotidiano nazionale, come ha detto a Charlie il direttore Ciriaco Viggiano.

Ledi è una società che si occupa di “attività editoriali e tipografiche di qualunque genere, nonché di attività radiotelevisive e pubblicitarie”. Appartiene a una holding, Finlad, che controlla tutte le attività facenti capo ai fratelli Ladisa, due imprenditori pugliesi il cui successo deriva principalmente dal settore della ristorazione, dove l’omonima società Ladisa srl (anch’essa parte di Finlad) opera dal 1940, gestendo soprattutto servizi di catering, bar e mense per scuole, università e per istituzioni come ministeri e forze dell’ordine.

Ledi era nata nel 2020 come editore rivolto all’acquisizione e al rilancio di testate in difficoltà, soprattutto in Puglia e Basilicata. Proprio alla fine del 2020 Ledi aveva ottenuto per sei mesi la gestione della Gazzetta del Mezzogiorno, che era in regime di concordato preventivo per il fallimento della precedente proprietà. Ledi aveva cercato di acquistare definitivamente il giornale, proponendo un piano per il rilancio e per l’acquisizione dello storico palazzo della Gazzetta del Mezzogiorno in via Scipione a Bari. Ma alla fine dei sei mesi, intuendo che un altro editore si sarebbe aggiudicato la testata, restituì al tribunale fallimentare la Gazzetta del Mezzogiorno, che fino all’inizio del 2022 non sarebbe più stata pubblicata.

Nel frattempo, alla fine del 2021 Ledi ha fondato L’ Edicola del sud, oggi L ’Edicola, definita “società soggetta a direzione e coordinamento di fondazione Donata Carella”, che è la madre dei fratelli Ladisa. Affidare la gestione della testata a una terza società non profit è solitamente un modo per i giornali per ottenere finanziamenti pubblici.

Date le nuove ambizioni, sin da giugno la testata ha proposto in edicola diversi abbinamenti: in quasi tutta la Puglia chi acquista il Sole 24 Ore o Sorrisi e Canzoni riceve anche una copia dell’ Edicola, e una volta al mese l’abbinamento con Sorrisi e Canzoni è valido a livello nazionale. Gli abbinamenti hanno avuto ottimi risultati per la diffusione dell’ Edicola sin da giugno, e il giornale ha quindi aumentato la tiratura negli ultimi mesi dell’anno per sfruttare ancora meglio le opportunità. Gli eccezionali numeri di vendita dell’ Edicola registrati quindi a novembre (11mila copie) e a dicembre (quasi 27mila) sono spiegati dall’aumento della tiratura, che è passata dalle 6mila copie di ottobre alle 35mila di dicembre, grazie a una maggiore sicurezza di vendita garantita proprio da questi abbinamenti obbligatori.