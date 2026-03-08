Il nuovo editore

Il nuovo editore dei quotidiani Nazione, Giorno e Resto del Carlino si è presentato nella sede del gruppo a Bologna. Leonardo Maria Del Vecchio è l’erede delle ricchezze prodotte dall’azienda di occhiali EssilurLuxottica e ha avuto di recente grandi visibilità pubbliche per l’acquisto del gruppo Monrif (che pubblica i tre quotidiani e la testata Quotidiano Nazionale), per l’ingresso tra i soci del Giornale e per un’intervista televisiva di auto presentazione risoltasi in un fallimento comunicativo. Secondo quanto riferisce lo stesso Resto del Carlino, Del Vecchio avrebbe descritto così il proprio interesse nei giornali: “Sono un giovane imprenditore e le generazioni più giovani non hanno avuto il piacere dell’inchiostro, di sporcarsi le dita. Ricordo quando mio padre aveva il giornale e voleva essere il primo ad aprirlo – ha detto Del Vecchio –. La storia è ciclica e vedo già un cambiamento nel mondo dell’editoria. Un mondo importante, fatto di responsabilità civica e impegno, come accade per i medici. Non si può permettere che l’informazione venga strumentalizzata o estremizzata per far sì che qualche tiktoker abbia più follower o visualizzazioni. Gli algoritmi prediligono gli estremi, quindi più la spari grossa più vieni ascoltato: ma le polarizzazioni agli estremi, estremi di qualsiasi colore e bandiera, sono pericolose. Soprattutto per i giovani”.