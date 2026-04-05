Il nuovo direttore di Politico

Dopo tre mesi di ricerche che avevano fatto contattare importanti giornalisti americani, il sito di news statunitense Politico ha scelto come nuovo direttore un “interno”, Jonathan Greenberger. Politico, che è nato nel 2007, è uno dei più longevi successi giornalistici digitali americani, sopravvissuto alle crisi di altri progetti suoi coetanei, e acquisito nel 2021 dalla multinazionale editoriale tedesca Axel Springer. Greenberger, che ha 42 anni, è a Politico dal 2024, finora con un ruolo di promozione e monetizzazione del capitale giornalistico del sito, e quindi competenze sia editoriali che commerciali.