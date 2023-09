Il Daily Telegraph sospeso

Ci sono alcuni aggiornamenti sulla vendita del quotidiano inglese Daily Telegraph e delle pubblicazioni che fanno parte del suo gruppo editoriale, come la sua versione domenicale Sunday Telegraph e la rivista The Spectator. Il Daily Telegraph fa parte del gruppo britannico Telegraph Media Group ed è un giornale conservatore ritenuto più autorevole (nella categoria del Times e del Guardian ), per differenziarlo dai più diffusi e famigerati tabloid. La vendita dell’azienda è stata decisa a giugno dalla Bank of Scotland, che è creditrice per circa un miliardo di sterline nei confronti dell’azienda e della famiglia Barclay (che possiede la maggioranza delle quote del gruppo). Il Daily Telegraph negli ultimi anni è cresciuto e ha raggiunto 30 milioni di utili nel 2022; ad agosto ha superato il milione di abbonamenti e ha storiche vicinanze al partito conservatore britannico. Per questi motivi diversi imprenditori stanno valutando di fare un’offerta per la sua acquisizione. Fra gli interessati c’è l’ereditiere Jonathan Harmsworth, proprietario fra gli altri del tabloid Daily Mail che la sua famiglia controlla sin dalla fondazione nel 1896: secondo il Financial Times starebbe discutendo con investitori del Qatar per fare un’offerta combinata. Una strategia simile potrebbe essere adottata anche dalla famiglia Barclay, che avrebbe avuto colloqui con finanziatori degli Emirati Arabi Uniti per tentare di conservare il controllo del gruppo editoriale. L’asta per la vendita del Telegraph Media Group dovrebbe incominciare nelle prossime settimane.