Il Daily Telegraph ad Axel Springer

Alla fine si è invece risolta con un deus ex machina l’annosa storia della vendita del Daily Telegraph, uno dei più importanti quotidiani britannici. Il giornale era stato messo in vendita tre anni fa per affrontare gli enormi debiti della società che lo possedeva, ma la questione si era intricata e aveva avuto risvolti politici per i timori che potesse essere acquisito da fondi legati al regime saudita e per il ruolo del giornale nell’essere il più autorevole riferimento del partito Tory.

Diverse ipotesi si erano succedute, fino a quella – che sembrava concretizzarsi – di un acquisto da parte della società che possiede il popolarissimo e screditato tabloid Daily Mail, a sua volta di posizioni conservatrici: ma venerdì è stata annunciata la scelta di accogliere l’offerta di circa 575 milioni di sterline della grande multinazionale tedesca dell’editoria Axel Springer (che possiede in Germania i quotidiani Bild e Welt, e negli Stati Uniti il sito Politico).