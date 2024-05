I fatti di due anni prima

Nella giornata di mercoledì un importante esponente della Lega a Brescia ha pubblicato su Instagram il video di una rissa nel centro della sua città, indicandolo come avvenuto la sera prima. Il video è stato ripreso da diversi account social con posizioni di destra per attaccare di volta in volta l’immigrazione, la criminalità nelle città, l’amministrazione di sinistra di Brescia. Nel frattempo il video è stato rilanciato da tantissimi siti di news, dal Corriere della Sera al Messaggero a Tgcom24 a Repubblica e molti altri ancora. Venerdì è stato confezionato dall’account del ministro Matteo Salvini in una “card” che citava appunto Tgcom24. Nessuno di questi siti di news si è premurato di verificare a quando risalisse il video – l’episodio era di pubblica notorietà – e di darne informazione.

“Sia il video che i post degli esponenti della Lega sono stati pubblicati da molti giornali locali e nazionali, evidentemente senza verificare l’accaduto con le forze dell’ordine. Il video, infatti, mostra un episodio avvenuto quasi due anni fa, nel luglio del 2022. Questo particolare non trascurabile è emerso durante una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, una riunione a cui partecipano rappresentanti della questura, della prefettura e del comune. Durante la riunione è stato chiesto alle forze dell’ordine di capire se nell’ultima settimana fossero state fatte denunce, esposti o semplici chiamate di emergenza.

In seguito a una verifica nell’archivio della polizia, i cui risultati sono stati poi comunicati durante la riunione, per il pestaggio mostrato nel video furono fermati due ragazzi minorenni e uno maggiorenne, che al momento si trova in carcere. I tre responsabili dell’aggressione furono individuati nel 2022 grazie alle immagini registrate dalle telecamere installate in centro”.