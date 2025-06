I conti del Post

Come ogni anno, il Post ha condiviso con lettori e lettrici, abbonate e abbonati, una sintesi dei propri risultati economici dell’anno precedente.

“Anche quest’anno il Post ha potuto usare queste risorse economiche per far crescere il suo lavoro e la sua offerta giornalistica, provvedendo a nuove assunzioni e avviando nuovi progetti. Gli abbonati e le abbonate del Post sostengono oggi il lavoro di oltre settanta lavoratori e lavoratrici dipendenti, e di una decina di persone che collaborano stabilmente con l’azienda. Tra i primi ci sono più di quaranta giornalisti e giornaliste, oltre metà dei quali lo è diventata al Post, dove in grande maggioranza hanno iniziato e iniziano a lavorare tra i venti e i trent’anni di età”.