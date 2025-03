Gli editori

Le cessioni di indipendenza dei quotidiani italiani posseduti da imprenditori con altri interessi rispetto al giornalismo si manifestano ogni settimana sulle testate più diverse. Repubblica e Stampa hanno destinato ancora questa settimana grandi spazi alla promozione in toni celebrativi del proprio editore e delle sue società. Gli stessi fatti e risultati di quelle società sono stati presentati in prima pagina, ma in toni opposti (“flop Exor”), dal quotidiano Domani : che è stato fondato dall’ex editore di Repubblica , notoriamente risentito nei confronti della cessione di quel giornale all’attuale editore, la società Exor di John Elkann.

In contesti più locali, la Gazzetta di Parma – di proprietà dell’unione degli industriali locale – sta promuovendo da settimane con grande enfasi le strutture per le Olimpiadi di Cortina prodotte da una società il cui proprietario è nel consiglio di amministrazione del giornale.