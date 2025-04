Gad Lerner ha lasciato il Fatto

Gad Lerner, popolare giornalista italiano che aveva interrotto il suo rapporto con Repubblica dopo il contestato cambio di direzione del 2020 ed era stato da allora ospitato dal Fatto, ha scritto alla redazione del Fatto per comunicare la fine della sua collaborazione.

“Voglio ringraziare i colleghi della redazione per questi cinque anni trascorsi insieme. Negli ultimi tempi ho sentito crescere la mia distanza dalla linea del giornale, soprattutto per l’indulgenza – a mio parere – mostrata di fronte all’ascesa delle destre nazionaliste e fascistoidi: da Trump, a Putin fino a casa nostra. Ciò non diminuisce di una virgola il mio apprezzamento per l’indipendenza del giornale e per la sua capacità di dare notizie scomode. Ho ringraziato il direttore per la libertà di cui ho goduto e vi saluto tutti con affetto”.