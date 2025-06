Fuori un altro direttore al Messaggero

L’editore del maggiore quotidiano romano, il Messaggero, ha licenziato dopo solo un anno il direttore Guido Boffo. Le ragioni non sono state comunicate: girano voci di un’insoddisfazione per le sue posizioni critiche su Trump, che però non sembrano realisticamente sufficienti a giustificare una decisione così drastica e inaspettata. L’editore del Messaggero è Franco Caltagirone, 82 anni, imprenditore di grande ricchezza costruita nei settori immobiliare e bancario e di grande potere sulle vicende politiche ed economiche nazionali (protagonista in questi mesi di importanti sviluppi sulle proprietà bancarie italiane): e che ha sempre condizionato molto le scelte del Messaggero, e un anno fa aveva licenziato dopo un periodo ancora più breve il precedente direttore.

Per ora alla direzione del giornale è stato assegnato Massimo Martinelli, già direttore e poi nominato direttore editoriale: come già in passato, molti parlano di un ritorno alla direzione di Roberto Napoletano, oggi direttore del Mattino di Napoli (della stessa proprietà, assieme al Gazzettino di Venezia) e protagonista di un discusso e contestato periodo alla direzione del Sole 24 Ore.