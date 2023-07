Freemium

Malgrado il visibile “successo” dei podcast degli ultimi anni, in gran parte dei casi la loro produzione non ha ancora trovato il modo di “monetizzarli” efficacemente e renderli sostenibili o addirittura fonti di profitti. L’approccio del Post in questo senso è di renderli parte del progetto di sostenibilità basato sugli abbonamenti al Post in generale: sia creandone di dedicati soltanto agli abbonati, sia pubblicandone di gratuiti e aperti a tutti, e capaci di raggiungere nuovi utenti che siano così incentivati e motivati a conoscere di più il Post e a sostenerne l’impegno giornalistico. Una sintesi di questi due approcci è stata la recente scelta di aggiungere al podcast mensile Indagini di Stefano Nazzi – uno dei maggiori successi di popolarità nell’offerta del Post – uno “spinoff”, Altre Indagini, destinato solamente agli abbonati. Nei venti giorni di luglio dopo l’annuncio del nuovo podcast gli abbonati sono cresciuti del 206% rispetto allo stesso periodo del mese precedente. Altre Indagini proseguirà quindi con proprie frequenze dall’autunno.