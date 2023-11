Finisce un altro pezzo di storia dell’informazione online

La proprietà editrice ha chiuso il sito americano Jezebel che, come scrive il Post , ” era stato fondato nel 2007 come alternativa femminista alle riviste femminili tradizionali. Negli anni aveva contribuito a mettere al centro del dibattito pubblico temi relativi alle discriminazioni di genere, che prima erano perlopiù limitati ad ambienti specializzati”.

La creatrice di Jezebel, Anna Holmes, ne aveva scritto sul settimanale New Yorker solo pochi giorni prima (a partire dal libro Traffic di Ben Smith, fondatore e direttore del sito di news Semafor).