“Fine di un’era”

Non c’è bisogno di Charlie perché lo sappiate, ma Anna Wintour lascerà la direzione di Vogue, dopo 37 anni.

“Dal 2020 Wintour è anche la direttrice globale di Condé Nast e in quanto tale controlla quasi tutte le testate del gruppo con la sola eccezione del New Yorker, diretto da David Remnick. Una volta che non sarà più direttrice di Vogue America (editor in chief, in inglese) non sarà sostituita da una persona a cui sarà assegnato lo stesso titolo (che non esisterà più), ma da un head of editorial content, letteralmente “capo del contenuto editoriale”, che starà direttamente sotto Wintour. Le cose funzionavano già così per le edizioni internazionali di Vogue, compreso Vogue Italia, la cui head of editorial content è Francesca Ragazzi.

Anche se Wintour continuerà di fatto ad avere il ruolo dirigenziale più importante a livello editoriale sia all’interno di Condé Nast che di Vogue la notizia sul suo lasciare l’incarico di direttrice editoriale della rivista ha avuto grande risonanza, per la sua storia in questo ruolo” .