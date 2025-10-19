Feuilleton

Da oltre una settimana il quotidiano Repubblica sta approfittando della già buona intuizione – ne scrivemmo nella scorsa newsletter – di riproporre ai suoi lettori un testo che lo scrittore Alessandro Baricco aveva pubblicato sulla piattaforma Substack. Repubblica sta chiedendo quotidianamente ad autori e autrici più o meno noti di rispondere alle riflessioni di Baricco, creando così una sorta di “dibattito” che, a prescindere dalle variabili qualità degli interventi, dà una continuità all’argomento e diventa un contenuto originale del giornale a partire da uno spunto esterno.