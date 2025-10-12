Repubblica aggrega

Il quotidiano Repubblica ha ripreso dalla piattaforma Substack, giovedì, il testo integrale di una estesa riflessione dello scrittore Alessandro Baricco sui tempi e sulle manifestazioni per Gaza. Lo stesso Baricco aveva concluso il suo testo invitando a diffonderlo, e Repubblica ha premesso al testo una nota che dice che “è di libera circolazione e appartiene a tutti”.

L’intuizione del valore e dell’interesse del testo, pur essendo esterno alla produzione del giornale, è un raro ma ottimo esempio di una consuetudine creata in questo secolo dai progetti giornalistici online, di selezionare e “aggregare” contenuti di qualità che possano interessare i lettori, provenienti anche da altri contenitori o testate (quando avviene nel rispetto del copyright e delle correttezze).

Intanto domenica Repubblica è invece tornata a ospitare il suo peculiare format di “intervista a Giuliano Amato su qualunque cosa”, da parte di una giornalista sistematicamente deputata a questo.