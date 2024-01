Fatiche in California

Si è dimesso il direttore del Los Angeles Times, Kevin Merida. Il Los Angeles Times è il più grande e importante tra i “quotidiani locali” statunitensi (sono considerati nazionali, ricordiamo, solo il New York Times, il Wall Street Journal, il Washington Post e USA Today) e Merida ne aveva preso la direzione solo due anni e mezzo fa: secondo molte interpretazioni la ragione sarebbe il rapporto con l’editore Patrick Soon-Shiong (miliardario dalla storia unica, ne avevamo scritto allora), insoddisfatto dell’incapacità di Merida di attenuare i grossi problemi economici del giornale, che nel 2023 aveva licenziato decine di giornalisti e aveva molto subito il calo di investimenti pubblicitari provenienti dall’industria cinematografica, per via dello sciopero di Hollywood.

Nei mesi scorsi di Merida era anche stata molto contestata – secondo il New York Times anche dallo stesso editore – la decisione di vietare di fatto ai giornalisti che se ne occupano di prendere posizioni sulla guerra a Gaza.