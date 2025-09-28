Fare Volume

Il gruppo Chora Media, che dal 2022 ha riunito la società di podcast Chora e il progetto di news tramite account social Will, ha presentato una propria “rivista libro” trimestrale di carta realizzata in collaborazione con l’editore Feltrinelli, che si chiamerà Volume, come già il festival milanese che Chora ha organizzato per due anni. Il primo numero è dedicato al tempo, contiene articoli dei diversi autori e autrici di podcast di Chora, e si apre con un editoriale del direttore Mario Calabresi.