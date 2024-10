Facciamo a meno, dice Google

In Nuova Zelanda sta succedendo quello che negli anni passati è stato minacciato o attuato già in altri paesi, soprattutto in Canada e Australia: ovvero che le ipotesi di interventi legislativi per ottenere che le grandi piattaforme digitali paghino dei compensi ai giornali per i ricavi ottenuti utilizzando i contenuti di questi ultimi spingano le piattaforme stesse a rinunciare a quei contenuti. Questa volta è Google a minacciare di smettere di promuovere i contenuti di news sul suo motore di ricerca.