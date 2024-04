Chi può fare a meno di chi

Fa ormai meno notizia la successione di azioni e reazioni in diversi stati tra l’introduzione di nuove legislazioni per far ottenere alle aziende giornalistiche dei soldi da parte di Google e Facebook, e le scelte di Google e Facebook di rinunciare quindi ai contenuti dei giornali e penalizzarli così ulteriormente. Adesso è successo in California, dove Google ha rimosso i link ai contenuti dei giornali per una quota “sperimentale” di utenti.