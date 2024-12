Esperimenti con le AI

Il settimanale americano Time ha annunciato come a ogni fine anno la sua scelta di “Persona dell’anno”: da molto tempo la rivista è in un declino di autorevolezza e rilevanza, ma questo rito le fa ricevere sempre molte attenzioni, come tutte le trovate di comunicazione basate su liste, classifiche, vittorie.

Con l’occasione, però, Time ha anche presentato un primo esperimento innovativo nell’uso dei software di “intelligenza artificiale” per offrire ai lettori online contenuti e servizi accessori al semplice articolo: “la nostra speranza è di ridefinire cosa significa interagire col giornalismo”, ha spiegato con una certa enfasi il chief operating officer di Time, Mark Howard. Il software associato alle pagine di Time permette di ottenere riassunti di varia misura dell’articolo, traduzioni in molte lingue e conversazioni scritte e audio con l’AI intorno agli argomenti dell’articolo.