Esce in Italia il libro di Ben Smith

I lettori di Charlie sono probabilmente quelli a cui è più superfluo spiegare chi è Ben Smith, il cui ruolo nel giornalismo statunitense è stato spesso citato in questa newsletter. Quindi sono i primi che capiranno il valore e l’interesse del suo libro, Traffic, di cui Altrecose (il nuovo brand editoriale del Post e Iperborea) ha acquistato i diritti e che ha tradotto in italiano. Traffic uscirà l’8 maggio, e Ben Smith sarà in Italia ospite del Salone del libro, per presentarlo il 10 maggio a Torino insieme a Francesco Costa, vicedirettore del Post (che è autore della prefazione al libro).

Traffic racconta le storie dei creatori dei più importanti progetti giornalistici digitali dell’inizio del millennio (Huffington Post, Gawker, BuzzFeed, tra gli altri) e di come hanno determinato le trasformazioni nell’informazione, nel rapporto con i social network, nell’economia dei clic e nella “viralità” che stiamo vivendo tuttora.