Eco-eco

Un altro piccolo esempio di quello che dicevamo domenica scorsa sulla sopravvalutazione, nei giornali italiani, di quello che scrive la stampa straniera sulle cose italiane: il New York Times ha pubblicato un articolo dei suoi corrispondenti a Roma su alcune recenti scelte del governo Meloni, soprattutto quelle limitanti l’applicazione del diritto all’aborto. Un buon articolo di riassunto, interessante per i lettori non italiani: simile a molti articoli sui giornali italiani a proposito della politica in altri paesi. Ma che non conteneva niente di diverso da quello che si è potuto leggere in molti articoli italiani (e che si apriva con un commento di un collaboratore del quotidiano Domani, per esempio). Ma sulla Stampa di giovedì l’articolo stesso è stato considerato una notizia, degna di un articolo sull’articolo.