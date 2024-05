Eco-eco-eco

Venerdì c’è stato sulla stampa italiana un altro caso di “eco” con i giornali internazionali: la pratica che avevamo raccontato le scorse settimane per cui viene enfatizzato un modo di raccontare le cose italiane sulla stampa estera, come se questo avesse una particolare autorevolezza, ma spesso si tratta di riprese di quello che hanno scritto i giornali italiani. Venerdì è stata Repubblica a voler riferire che il quotidiano londinese Times avrebbe sostenuto, in un titolo, una relazione tra le cose sostenute da Giorgia Meloni e Benito Mussolini. Solo che Repubblica ha trascurato le virgolette che il Times aveva usato nel titolo, e ha riferito in modi piuttosto ambigui che l’articolo si riferiva a quello che aveva detto la senatrice Segre e che non c’era nessuna opinione del Times in questo senso. Lo stesso autore dell’articolo sul Times ha voluto precisare quest’ultima cosa.