E poi ne restò solo uno, a Stampa e regime

Radio Radicale, conosciuta e apprezzata soprattutto per il suo lavoro decennale di informazione sulle attività parlamentari e sui processi giudiziari, ha annunciato una novità nel suo programma più conosciuto, la rassegna stampa “Stampa e regime”, che era stata condotta per molti anni dall’ex direttore della radio Massimo Bordin, morto nel 2019.

Negli ultimi anni il programma aveva avuto diversi conduttori, a rotazione, ma da settembre lo curerà soltanto Alessandro Barbano, ex direttore del Mattino di Napoli e del Messaggero di Roma, che aveva lasciato dopo successivi scontri con l’editore Franco Caltagirone. La decisione è stata commentata su alcuni quotidiani, con rispettoso rammarico da Adriano Sofri sul Foglio, con fiduciosa disciplina da Francesco Merlo su Repubblica.