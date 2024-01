E il Telegraph?

Non abbiamo più aggiornato sulle tormentate vicende del Daily Telegraph, uno dei più importanti quotidiani britannici, solo perché non ci sono stati sviluppi. Si è ancora in attesa delle valutazioni del governo e delle istituzioni interessate sull’ipotesi di acquisto da parte di un fondo arabo, che in molti – compresa la redazione – considerano pericolosa per la libertà di informazione e per l’ingerenza possibile nel dibattito pubblico del paese. Il sito PressGazette ha un lungo riepilogo di tutto quello che è successo finora.