E altre venete

ItalyPost è una società che attraverso diversi suoi brand e aziende pubblica alcuni siti di news soprattutto veneti, si occupa dell’organizzazione di eventi pubblici e convegni, di servizi alle imprese, e ha di recente acquistato una storica rivista di libri ed editoria, L’indice dei libri del mese. La società ha dichiarato un fatturato di 3 milioni e 300mila euro nel 2024 e un utile lordo “che supera il milione”: la sua maggioranza è di proprietà del fondatore Filiberto Zovico. La maggioranza del ramo che si occupa di eventi e festival, Post Eventi, è invece stata acquisita un anno fa dal gruppo editoriale NEM, lo stesso di cui si parla abbondantemente qui sopra (la vendita ha contribuito cospicuamente all’utile).

Tre settimana fa ItalyPost ha annunciato l’intenzione di creare un nuovo quotidiano, con lo stesso nome, di cui Zovico sarà direttore. Il primo numero dovrebbe uscire il 14 gennaio 2026.

“Il 14 gennaio 2026 debutterà ItalyPost, il nuovo quotidiano nazionale che si propone come voce autorevole per raccontare l’economia reale e i territori italiani. La testata sarà disponibile in versione digitale, PDF sfogliabile e cartacea da 32 pagine, con l’obiettivo di offrire ogni giorno – dal lunedì alla domenica – analisi approfondite, inchieste e prospettive capaci di aiutare imprenditori, manager, professionisti, accademici e giovani leader a interpretare i grandi cambiamenti in corso.

Il quotidiano avrà una distribuzione nelle principali edicole di tutto il Centro-Nord del Paese con una tiratura di 12.000 copie e punta a 4.000 abbonamenti annuali, di cui 2.000 già garantiti dalla rete di imprenditori che ItalyPost ha costruito in questi anni […] L’abbonamento annuale sarà proposto a 399,99 euro, con un obiettivo iniziale di 2.000 sottoscrittori. L’edizione cartacea punta a una diffusione in edicola di almeno 1.000 copie al giorno; sul fronte pubblicitario si punterà a circa 50 inserzionisti, con un investimento medio di 20.000 euro, per un totale di circa un milione di euro annui“.

p.s. malgrado la scelta di un nome simile, le attività di ItalyPost non hanno niente a che fare col giornale online i l Post, responsabile tra le altre cose di questa newsletter.