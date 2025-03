L’Indice prova a entrare nel Duemila

Dal primo marzo la società ItalyPost ha acquisito il 51 per cento delle quote dell’ Indice dei libri del mese, una rispettata rivista mensile fondata a Torino nel 1984 che ospita recensioni di libri e articoli di cultura. Dal 2019 il mensile è venduto ogni quattro mesi con il Mignolo, un inserto dedicato alla letteratura per bambini e ragazzi.

ItalyPost è un’azienda fondata dall’imprenditore Filiberto Zovico, che coordina diverse attività nel settore dell’editoria, della comunicazione e dei servizi alle imprese. Nacque dieci anni fa con VeneziePost, una testata online che offre un’informazione specializzata sull’economia e sulla politica locale del Triveneto e oggi esiste soprattutto in Veneto, Lombardia ed Emilia, dove controlla tre testate online (VeneziePost, LombardiaPost ed EmiliaPost). ItalyPost collabora con il Corriere della Sera e con il gruppo NEM, editore di diversi quotidiani del Nordest.

L’acquisto delle quote di maggioranza dell’ Indice era già stato annunciato a dicembre. Zovico ha detto a Charlie che è stata la rivista a contattare ItalyPost: la direzione aveva capito di aver bisogno di una guida manageriale più esperta soprattutto nella gestione dei costi e degli abbonamenti. La chiusura del 2023 aveva mostrato una perdita di 320mila euro.

Il nuovo editore ha assicurato che i soci storici manterranno il loro ruolo nel consiglio di amministrazione, che alla redazione dell’ Indice sarà garantita piena autonomia e che non ci saranno recensioni influenzate da inserzionisti pubblicitari. lI nuovo progetto editoriale prevede un investimento di circa 500mila euro in tre anni, che saranno usati per la promozione di eventi, per creare una parte digitale più ricca di contenuti per i lettori, a partire dalla realizzazione di un archivio online accessibile agli abbonati. Attualmente, infatti, l’abbonamento annuale all’ Indice offre solo la versione cartacea e digitale del mensile o, a un prezzo inferiore, il solo PDF. Ma il nuovo piano editoriale di ItalyPost prevede soprattutto l’organizzazione di nuovi eventi legati al mensile, come i “Circoli dell’Indice”, ovvero gruppi di lettura e approfondimento organizzati in librerie indipendenti (il primo evento si svolgerà in una libreria di ItalyPost), il “Festival dell’Indice”, che si terrà in autunno, nonché una partecipazione al Salone Off, cioè a uno degli eventi esterni alla sede principale del Salone del libro di Torino.

Oggi l’ Indice ha circa 960 abbonati e vende in media 1000 copie in edicola al mese. L’obiettivo di ItalyPost è quello di arrivare a 6mila acquirenti mensili.

L’acquisto dell’ Indice si inserisce in una strategia più ampia di ItalyPost, che punta a rafforzare la propria presenza in Piemonte. Nei prossimi mesi ItalyPost aprirà una nuova libreria in Piemonte e a settembre sarà attiva online la testata PiemontePost. Tra qualche mese, dice Zovico, sarà attiva anche la testata locale ToscanaPost.