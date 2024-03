Diversificare l’offerta

La diversificazione delle fonti di ricavo è una direzione verso cui stanno andando molte testate internazionali, e anche alcune italiane. Malgrado la loro sostenibilità si debba ancora in maniera preponderante alla pubblicità, e malgrado le insistenze sugli abbonamenti, la crescita ancora limitata dei ricavi provenienti da questi ultimi suggerisce ad alcuni giornali nuove e continue attività più o meno legate a quelle giornalistiche (lo stesso New York Times ha avuto il suo maggiore successo negli ultimi anni con i giochi: Wordle ha raggiunto la settimana scorsa la sua millesima puntata). Nelle ultime settimane, per esempio, il Corriere della Sera ha promosso sulle sue pagine: i viaggi del Corriere della Sera, gli NFT del Corriere della Sera, i corsi del Corriere della Sera, i libri del Corriere della Sera (nei giorni scorsi ben tre collane erano pubblicizzate su altrettante pagine del giornale di carta), gli eventi sponsorizzati del Corriere della Sera, il “Club del Corriere”.