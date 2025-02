Discutere e capirsi piuttosto che dire la propria

Il sito americano NiemanLab, che si occupa di giornalismo e media, ha riferito i soddisfacenti risultati della trasformazione delle sezioni dei commenti nel sito dello Spiegel, storico e rispettato settimanale tedesco. Per affrontare i tradizionali problemi di gestione dei commenti dei lettori (qualità insoddisfacente, litigiosità alta, pesante e stressante carico di lavoro per i responsabili della moderazione, rischi sulle responsabilità dei contenuti pubblicati), lo Spiegel ha chiuso gli spazi relativi, come molte altre testate internazionali, ma ha aperto un anno fa delle pagine di discussione – Debatte – intorno a determinati argomenti, scelti da un gruppo di moderatori. Possono partecipare gli abbonati al giornale, ma la lettura è possibile per chiunque si registri gratuitamente. NiemanLab descrive Debatte come “una specie di pagina di Reddit, molto concentrata”. Gli argomenti possono essere discussi per 24 ore, e i commenti possono essere solo apprezzati con un cuore, ma non “disliked”, per limitare le inclinazioni polemiche che spesso prevalgono in forum simili o sui social network, e incentivare le critiche argomentate (il Post ha di recente introdotto nuove regole, con simili intenzioni).

Le discussioni di Debatte diventano spesso dei contenuti tra i più visibili e più letti sulla homepage dello Spiegel, e sono più utili dei commenti tradizionali per dare alla redazione un’idea delle sensazioni e delle opinioni dei lettori.