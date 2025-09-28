Dallas

Il Dallas Morning News è lo storico (fu fondato nel 1885) e più diffuso quotidiano di Dallas, in Texas. La stessa Dealey Plaza di Dallas, che si trova sullo spazio del primo insediamento cittadino ed è nota nel mondo per essere stata il luogo dell’omicidio di John Kennedy, è intitolata al più importante editore del Dallas Morning News, George Dealey. Il giornale ha sempre avuto orientamenti moderatamente conservatori, ma nel 2016 ha sostenuto per la prima volta in settant’anni un candidato alla presidenza Democratico (Hillary Clinton, contro Donald Trump). Nella sua storia ha vinto nove premi Pulitzer.

Da almeno dieci anni la diffusione e i ricavi sono in grave crisi, e ci sono state successive quote di licenziamenti e di riduzioni dei costi. Questa settimana è stata annunciata la vendita dell’azienda editrice DallasNews Corporation al grande gruppo editoriale internazionale Hearst, con qualche sollievo dopo che c’erano state più allettanti offerte da parte del fondo Alden, famigerato per l’acquisto di giornali di cui riduce enormemente costi e dimensioni per poi rivenderli. Ma gli eredi di Dealey e gli altri azionisti hanno preferito un interlocutore che desse maggiori garanzie sul futuro del quotidiano.