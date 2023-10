Cosa c’entra

Già dalla settimana precedente a quella passata il segretario del partito che si chiama “Azione”, Carlo Calenda, aveva attaccato il capo del maggior sindacato italiano, Maurizio Landini, a proposito di una crisi in corso in una fabbrica vicino a Bologna, a Crevalcore. Secondo Calenda Landini sarebbe indulgente nei confronti della famiglia Agnelli-Elkann proprietaria dell’azienda automobilistica Stellantis – a cui Calenda attribuisce responsabilità su quello che sta succedendo a Crevalcore e in altre crisi industriali italiane – per non alienarsi le relazioni con il quotidiano Repubblica, di proprietà degli stessi Agnelli-Elkann e tradizionalmente più vicino, tra i maggiori quotidiani, agli interessi del sindacato.

L’accusa di Calenda, al di là del caso in questione, rappresenta un’opinione non isolata su quali siano le motivazioni della proprietà di GEDI (l’azienda editoriale che possiede Repubblica e Stampa , tra gli altri, e che è posseduta da Exor, il gruppo a cui appartiene anche Stellantis): in questi anni in cui Repubblica ha perso molte copie, scegliendo di rinunciare a parte della sua identità storica, dei suoi autori e dei suoi lettori, e di perdere la competizione con il Corriere della Sera, molti si sono chiesti il perché da parte della famiglia Agnelli-Elkann dell’acquisto del giornale e dell’apparente inerzia rispetto alle sue difficoltà. E la tesi di Calenda – associata al grande e inedito spazio promozionale offerto negli ultimi anni a Stellantis e a John Elkann sulle pagine di Repubblica – si allinea all’ipotesi per cui il valore del possesso di Repubblica risiederebbe per Exor nell’aver annullato il rischio di critiche e di infomazione insoddisfacente nel solo grande quotidiano tradizionalmente avverso (la Stampa era già degli Agnelli-Elkann, che avevano anche una quota del Corriere della Sera; il Sole 24 Ore è di proprietà di Confindustria).

Di fronte alle accuse di Calenda, martedì Repubblica ha pubblicato un breve e polemico comunicato (Calenda ha ulteriormente risposto).