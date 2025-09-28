Contagi

Venerdì il Corriere della Sera ha dedicato una pagina di articoli a un inserzionista, portandola stavolta all’esterno delle abituali separate cornici che chiama “Eventi“, e inserendola nella sezione delle “Cronache”: un festival trentino in corso nel weekend aveva comprato pubblicità più volte nei giorni precedenti, e ha così ottenuto anche due articoli di promozione. Nuovi articoli sul festival sono stati pubblicati sabato e domenica.

Mercoledì Repubblica aveva dedicato il titolo e buona parte di un articolo di moda al brand Brunello Cucinelli, che a poca distanza aveva acquistato due pagine di pubblicità , lo stesso giorno (Brunello Cucinelli è stata accusata giovedì di violazioni delle sanzioni sul commercio con la Russia, con un conseguente grosso calo del valore delle sue azioni in borsa; i quotidiani che ne ricevono investimenti pubblicitari hanno dato tutti la notizia, assieme alle smentite dell’azienda).

Il Corriere della Sera ha raccontato in una pagina, mercoledì, un film del brand di moda Gucci per cui Gucci aveva comprato pagine pubblicitarie nei giorni precedenti.

Questi sono i giorni delle sfilate di moda a Milano, quindi le contiguità tra inserzionisti pubblicitari e cronache sono molto più frequenti, sui due maggiori quotidiani che sono i principali destinatari degli investimenti promozionali di questo settore. La quota di preziose inserzioni pubblicitarie sul Corriere della Sera di sabato (17 pagine di sole pagine intere) ha fatto raggiungere al giornale la foliazione eccezionale di 64 pagine, senza contare inserti e supplementi.

Il Corriere della Sera ha pubblicato sempre mercoledì un articolo di celebrazione dei risultati della società Revolut, che una settimana prima aveva acquistato molti spazi pubblicitari sul giornale.