Chi ci perde di più

La ” questione canadese ” non si sblocca. Adesso il governo canadese ha pensato di opporre a Meta la minaccia di ritirare la propria pubblicità su Facebook e Instagram, in ritorsione per la scelta di Meta di non promuovere più i contenuti dei siti di news. Ma si stanno aggiungendo al boicottaggio anche alcune aziende giornalistiche.