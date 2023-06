Che succede in Canada

Dando seguito alle minacce di cui avevamo detto tre settimane fa, Meta ha comunicato che limiterà la promozione dei siti di news su Facebook e Instagram in Canada:

“Meta, la società che possiede Instagram e Facebook, ha annunciato che bloccherà l’accesso ai link che contengono articoli giornalistici sulle due piattaforme in Canada, in risposta all’approvazione di una legge che obbliga le grandi aziende tecnologiche a pagare le testate per poter pubblicare i loro contenuti. La legge, chiamata Online News Act, è stata approvata dal Senato giovedì ed entrerà in vigore tra circa sei mesi: Meta ha fatto sapere che smetterà progressivamente di pubblicare contenuti di testate ed emittenti giornalistiche su Instagram e Facebook in Canada entro quella data”.

Pubblicità

Il National Post, il secondo quotidiano canadese per diffusione, ha citato una fonte di Google per sostenere che anche Google avrebbe fatto la stessa cosa, ma che il governo federale avrebbe proposto dei colloqui per trovare una soluzione, ottenendo da Google un rinvio della decisione.