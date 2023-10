Charlie, vedere i fatti

Un breve prologo in una giornata in cui le notizie sono straordinariamente più rilevanti del modo in cui vengono date: e in cui si sta ponendo di nuovo la questione di quali immagini mostrare, dove fermarsi e dove trovare l’equilibrio tra informazione e rispetto. Due cose sono da ricordare, rimandando a quello che il Post aveva scritto di recente: che il rispetto si deve soprattutto alle persone protagoniste, coinvolte, vittime dirette delle notizie e delle immagini che le raccontano; e che non è vero quasi mai che “quelle immagini non aggiungono niente”. Aggiungono sempre qualcosa alla comprensione e alla conoscenza delle cose; ma possono togliere e ferire in altri modi, e quello che va ponderato è un equilibrio, ricordando sempre che il ruolo principale del giornalismo è informare.

Fine di questo prologo.