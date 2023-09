Charlie, di carta

Torna Charlie con un breve prologo promozionale, perché torna dopo una cospicua vacanza ma con il Post che intanto ha lavorato per i lettori di Charlie anche fuori da Charlie. Mercoledì esce nelle librerie il nuovo numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post, ed è dedicato ai giornali e al giornalismo, e al loro dannato futuro di cui parliamo ogni settimana su questa newsletter da qualche anno. Confortati dai consensi per Charlie e per i suoi racconti e spiegazioni abbiamo pensato di estendere a maggiori approfondimenti le notizie e le storie a proposito dell’informazione: “Voltiamo decisamente pagina” è il titolo di questo numero (abbiamo a lungo esitato sull’eventualità di una citazione più fedele della frase fatta da telegiornale, che prevedesse un “Ma” iniziale, poi abbiamo concluso di farla più semplice e accontentarci dei doppi e tripli sensi), e gli abbonati del Post possono già comprarlo online senza pagare spese di spedizione: anzi, molti lo hanno già fatto anche questa volta, alimentando una sua sostenibilità che è a sua volta un tema interessante per Charlie, e grazie. Ma grazie anche a chi andrà in libreria e alle librerie stesse, che sono sempre generose nella promozione e visibilità della rivista. Ci è sembrata una buona idea mettere dentro un solo contenitore una ricca selezione (è il più corposo numero di Cose spiegate bene pubblicato fino a oggi) di cose utili da sapere per chi vuole frequentare l’informazione, con la solita attenzione – che su Charlie ha ottenuto buoni risultati – a parlare ai suoi addetti ai lavori come ai suoi semplici fruitori interessati e curiosi.

Fine di questo prologo.