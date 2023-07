Challenge che non lo erano

Il Washington Post ha raccontato come un’ennesima storia di “challenge su TikTok pericolosissima per i nostri ragazzi” ripresa da molti giornali (anche in Italia) sia stata inventata, e come spesso avviene sia diventata più nota e condivisa proprio per l’amplificazione mediatica della bufala. Il Post ha tradotto l’articolo qui.

“Ma era tutto falso. Non esiste una sfida del salto dalla barca su TikTok. Prima della concitazione mediatica nessun video di salto dalla barca era diventato virale su TikTok e nessun hashtag legato al salto dalle barche era mai stato popolare su TikTok, secondo l’azienda. E nessun audio in tendenza su TikTok è mai stato collegabile al saltare dalle barche”.