Carta vince

Il percorso di dismissione delle edizioni non americane di Buzzfeed e HuffPost (testate che da quattro anni sono della stessa proprietà) ha avuto un nuovo sviluppo con la cessione in licenza dei relativi siti britannici (e di altri associati) al gruppo editoriale del quotidiano Independent, come era stato anticipato poco più di un mese fa. Lo HuffPost UK aveva note difficoltà economiche da diversi mesi. Trenta dipendenti delle diverse testate cedute passeranno a lavorare per il nuovo editore.