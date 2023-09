Canadian standoff

Non ci avrete perso il sonno in vacanza, ma in Canada non ci sono stati sviluppi nello “standoff ” che oppone il governo e i giornali a Meta, che ha deciso di non promuovere più le news su Facebook e Instagram in reazione alla legge che la costringerebbe a pagare dei compensi ai giornali. Ad agosto il ministro dei Trasporti ha chiesto a Meta di sospendere la sua scelta per favorire le comunicazioni relative agli incendi nel paese, ma Meta si è limitata a rispondere che le comunicazioni di sicurezza e soccorso sono del tutto mantenute e promosse, e non c’entrano con i giornali.